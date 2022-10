Sandiaga Uno Sebut 2 Olahraga Ini Langsung Terhubung dengan Sektor Pariwisata

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan ada sejumlah cabang olahraga yang tersambung secara otomatis dengan sektor pariwisata, yakni gym dan golf.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga Uno saat melepas atlet binaragawan dan brand lokal Evolene ke Amateur Olympia Las Vegas 2022 dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin (24/10).

"Banyak yang tanya kok ini binaraga kok nyambung ke Kemenparekraf. Tetapi ternyata ada dua cabang olahraga yang langsung connect ke kita yaitu fitness gym dan lapangan golf. Karena hubungannya dengan pariwisata dan ekonomi kreatif," ujar Sandiaga Uno.

Menurutnya, event yang diikuti dua binaragawan Indonesia tersebut juga pernah diikuti oleh artis Hollywood kelas dunia.

"Ini Olympia yang diikuti Arnold Schwarzenegger dan juara. Seperti kita ketahui Arnold punya karir binaragawan dulu kemudian menjadi entertainment, artis, kemudian menjadi Gubernur, politisi," ungkap Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno berharap dengan prestasi dua binaragawan Indonesia tersebut selain menjadi inspirasi bagi generasi muda juga dapat mempromosikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia di mata dunia.

Baca Juga: Sandiaga Uno Sebut Potensi Kampung Ugar Dorong Peningkatan Ekonomi

"Ini jadi ada dua, satu adalah atlet Indonesia berlaga mengharumkan nama bangsa, mudah-mudahan menang, kami doakan. Kedua adalah produk Indonesia mendunia yaitu Evolene yang akan dilaunching di Las Vegas 16 Desember 2022 nanti," tuturnya.

Sandiaga berharap ada program berkelanjutan dalam mengembangkan Sport Tourism.