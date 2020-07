Sandiaga Uno: Usaha di Indonesia dalam Survival Mode

Jumat, 24 Juli 2020 – 23:27 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menurut pengusaha Indonesia, Sandiaga Uno bahwa dalam beberapa bulan belakangan banyak small-medium enterprise (SME), dan startup di Indonesia mengaplikasikan survival mode.

Hal itu agar usahanya dapat kembali melesat ketika pandemi COVID-19 telah berakhir.

Sayangnya, kata Sandiaga, mode bisnis seperti itu tak akan bertahan, sebab tidak seorang pun tahu kapan krisis ini akan berlalu.

Bahkan, apa yang kita sebut normal di masa pra-pandemi harus mengalami pendefinisian ulang.

Dengan segala permasalahan yang dibawanya, all crises create winners and losers. Lantas, apa yang harus dilakukan SME dan startup agar menjadi champion di era New Normal?

“Pebisnis harus reinvent pengetahuan bisnis mereka untuk memunculkan model bisnis yang baru,” ujar Sandi dalam keterangan tertulis.

"Layaknya pertandingan basket, kalau jalan di kanan akan ditutup maka kita harus pintar pivot ke kiri," tambahnya.

Dia mengatakan, bahwa SME dan startup, mau tidak mau, harus mengedepankan aspek kesehatan dan digitalisasi dalam setiap tahapan bisnis mulai dari pemesanan, pembayaran, produksi, hingga penyediaan barang.