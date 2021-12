Sarinah Jaktent 2021, Tantangan Dunia Literasi di Mata Erick Thohir dan Generasi Muda

jpnn.com, JAKARTA - Sarinah Jakarta Content Week 2021 (Sarinah Jaktent) membuat sesi khusus yang membahas mengenai isu perkembangan dunia literasi di tengah digitalisasi, pada Rabu (8/12).

Dalam sesi ini, panitia mempertemukan penulis muda dari generasi digital native dengan Menteri BUMN, dua generasi dan sudut pandang berbeda.

Mengambil tema On Literacy: Turning the Wheel of Wealth, acara yang berkolaborasi dengan JCCN (Jakarta Creative City Forum) dan ICCN (Indonesia Creative City Network) ini membahas beragam tantangan dan kesempatan yang tersaji di dunia literasi kita.

Mulai dari elemen produksi, medium, distribusi, sampai minat baca masyarakat.

Di saat yang bersamaan, Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia baru saja dinobatkan sebagai salah satu UNESCO City of Literature dan masuk ke dalam jaringan kota kreatif dunia.

Dalam diskusi ini, dibahas tentang banyaknya elemen yang membangun dunia literasi Indonesia dan sampai saat ini beberapa di antaranya masih belum bekerja secara maksimal.

Oleh karena itu, dibutuhkan semacam role model atau prototype yang mampu menginspirasi, menggerakkan, atau bahkan mengorganisir para stakeholder literasi dan masyarakat luas.

“Penting bagi BUMN untuk membuka dan mendekatkan diri pada masyarakat, melakukan hal-hal yang menyentuh langsung pada kehidupan masyarakat. Kegiatan literasi adalah dasar untuk mencetak masyarakat berkualitas yang dapat membangun bangsa, karena literasi adalah energi pengikatdari seluruh aktivitas para pelaku kreatif lintas subsector,” ujar Erick Thohir, Menteri BUMN.