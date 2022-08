Satria Muda dan Pelita Jaya Bakrie Kembali Bentrok di Final IBL

jpnn.com - Satria Muda Pertamina dan Pelita Jaya Bakrie akan saling bentrok di final IBL 2022.

Dalam laga yang digelar di GOR C-Tra Arena, Bandung, Minggu (21/8/2022), Satria Muda dan Pelita Jaya sama-sama menang dengan skor 2-0 dalam sistem best of three series.

Satria Muda Pertamina melenggang ke partai final terlebih dahulu seusai unggul 73-54 atas Prawira Bandung.

Tim asuhan Youbel Sondakh memimpin sepanjang kuarter atas wakil kota Kembang tersebut.

Kunci kemenangan tim yang bermarkas di Kelapa Gading itu ialah tembakan tiga angka mereka yang manjur.

Tercatat SM Pertamina mampu mencatatkan persentase tembakan tiga angka mencapai 47% berbanding 25% milik Prawira Bandung.

Avan Seputra menjadi pembeda di laga ini lewat torehan 16 poin, dengan persentase mencapai 66% (4-6).

Pemain Satria Muda lainnya yang menyumbang banyak poin ialah Arki Dikania Wisnu 12 angka, serta Elijah Foster dengan 13 poin.