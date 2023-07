Satria Muda Keok di Tangan Pelita Jaya, Arki Dikania Wisnu Belum Bisa Move On

jpnn.com - Pemain Satria Muda Pertamina, Arki Dikania Wisnu mengaku masih belum bisa move on setelah timnya tersingkir di semifinal IBL 2023.

Satria Muda harus angkat koper di fase empat besar seusai menyerah dengan skor 0-2 dari Pelita Jaya Bakrie Jakarta dalam best of three series.

Pada laga kedua yang digelar di Britama Arena, Sabtu (15/7/2023), Satria Muda kalah menyakitkan 84-87 dari juara IBL Indonesia Cup 2022 tersebut.

Alhasil, tim asuhan Youbel Sondakh itu harus angkat koper lebih awal dan mengulang prestasi kurang apik di IBL 2016.

Saat itu, Satria Muda gagal ke final seusai takluk dari CLS Knight Surabaya.

Kegagalan menembus final IBL 2023 membuat Arki merasa kecewa mengingat dirinya punya peluang membawa Satria Muda menang.

Dalam situasi genting di penghujung quarter keempat, pemain asal New York itu merasa harus mengambil alih permainan untuk bisa membawa timnya melangkah ke pertandingan ketiga.

Ayah dari Alula Hailey Wisnu itu, bahkan menjadi pengumpul poin terbanyak dengan raihan 25 angka.