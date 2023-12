Say Bread Luncurkan Bakery dan Cafe Pertamanya di Tomang

jpnn.com, JAKARTA - Say Bread, salah satu anak usaha milik Indomaret grup mengembangkan konsep bisnisnya ke Bakery dan Cafe.

Beragam menu variatif dengan harga yang terjangkau, saat ini bisa dinikmati masyarakat sambil duduk bersantai di Say Bread Bakery dan Cafe Tomang, Jakarta.

“Lahirnya Say Bread Bakery dan Cafe Tomang, selain untuk semakin melengkapi, juga untuk memberikan pilihan yang lebih bervariatif akan kebutuhan roti konsumen,” ujar Operation Executive Director Say Bread, James Sebastian saat grand opening Bakery dan Cafe pertama Say Bread di Indomaret Drive Thru Tomang 41, Tomang, Jakarta Barat, Kamis (30/11).

Pembukaan Say Bread Bakery dan Cafe ini ditandai dengan pemotongan king croissant yang bisa dibeli secara pre-order oleh pelanggan.

Berbagai produk unggulan dari Say Bread Premium yang patut dicoba, di antaranya: German Bread, Hokaido Parmesan Cheese Bread, Croque Monsieur, Brioche dan Croissant mulai dari cokelat, smoked beef maupun cheese.

Selain di Tomang, aneka roti Say Bread juga bisa ditemui di gerai-gerai Indomaret. Saat ini, Say Bread juga memiliki lima gerai stand alone yang ada di Jakarta, Tangerang, Bali, Ambon dan Manado.

“Kami ingin menambah kenyamanan konsumen dengan adanya Bakery dan Café ini. Sembari duduk rileks, menikmati, dan menyantap produk-produk Say Bread yang berkualitas,” tutur James.

Konsumen bisa menikmati variasi menu roti di Say Bread Bakery dan Cafe Tomang, Jakarta mulai dari Rp 11.000 hingga Rp 27.000.