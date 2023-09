SBY Sampaikan Pesan untuk Prabowo lewat Lagu, Rapimnas Demokrat 'Pecah'

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menitipkan pesan untuk bacapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto.

Namun, pesan tersebut disampaikan lewat sebuah lagu yang berjudul You Will never walk alone yang dipopulerkan oleh Gerry and The Peacemakers.

Momen itu terjadi seusai Deklarasi Capres Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/9).

Baca Juga: Prabowo Ungkap Pertemuan dengan SBY di Pacitan

"Saya yang kini menggeluti dunia seni dan olahraga di malam berbahagia ini ingin menyumbangkan satu buah lagu yang khusus saya sampaikan pada Prabowo," kata SBY.

Setelah mendengar hal itu, Prabowo langsung menuju ke arah panggung dan berdiri di samping SBY.

Presiden keenam RI itu menyebutkan lagu yang berjudul you will never walk alone itu memiliki arti kamu tidak sendirian itu sesuai menjadi pesan untuk Prabowo Subianto.

Baca Juga: Basis Prabowo Makin Kuat jika SBY dan Demokrat Merapat

"Saya nyanyi sekaligus berdoa pada Allah agar yang saya sampaikan dari lagu you will never walk alone ada pada Prabowo, presiden kita akan datang. Jangan gamang, jangan takut untuk melangkah dan berjalan kehadapan mungkin ada badai, ada topan, cuaca buruk. Jangan takut pada kegelapan Karena dibalik itu ada cahaya keemasan fi langit kita," lanjutnya.

Namun, SBY tidak secara langsung menyanyikan lagu yang diadopsi menjadi theme song dari klub bola Liverpool itu.