Sebelum Menyanyikan Lagu Nothing, Vokalis The Script Menelepon Mantan

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis The Script, Danny O'Donoghue bersama sang penabuh drum, tampil di tengah-tengah penonton.

Momen itu terjadi ketika Danny menyanyikan lagu If You Could See Me Now dan Nothing.

Mereka berdua sengaja membawakan lagu If You Could See Me Now dari tribun kiri panggung.

Melihat aksi Danny O'Donoghue, penonton pun langsung berteriak histeris, terutama yang berada di tribun tersebut.