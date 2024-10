Sebelum Nikah dengan Mirzan Meer, Pevita Pearce Dapat Kejutan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Pevita Pearce ternyata sempat melakukan prank atau lelucon terhadap kawan-kawannya sebelum menikah dengan Mirzan Meer.

Dia mengundang para rekan untuk hadir dalam acara lamaran yang awalnya hanya disebut sebagai pengumuman proyek terbaru.

Prank yang dilakukan Pevita Pearce kemudian dibalas oleh sahabat yang diam-diam membuat kejutan bridal shower.

"Nge-prank mereka untuk datang ke launching project baru, ternyata malah acara lamaranku," ungkap Pevita Pearce melalui akun miliknya di Instagram, Senin (21/10).

"Sekarang gantian di-prank balik. Love my bestie to the moon and back," lanjutnya.

Diketahui, Pevita Pearce resmi menikah dengan pengusaha asal Malaysia bernama Mirzan Meer.

Kabar bahagia tersebut diungkapkan oleh Pevita Pearce melalui akun miliknya di Instagram.

Dia membagikan sejumlah foto dari momen pernikahan dengan Mirzan Meer.