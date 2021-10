Sebut Raffi Ahmad Baik Hati, Aldi Taher: Bisa Pansos ke Dia

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher mengaku bersyukur mempunyai sahabat seperti Raffi Ahmad.

Menurutnya, suami Nagita Slavina itu merupakan salah satu sahabat paling baik hati.

Hal tersebut diungkapkan melalui akun miliknya di Instagram.

"Alhamdulillah punya sahabat yang baik hati, Raffi Ahmad," ungkap Aldi Taher, Senin (18/10).

Selain bersyukur, mantan suami Dewi Perssik itu merasa beruntung bersahabat dengan Raffi Ahmad.

Aldi Taher merasa bisa panjat sosial alias pansos terhadap Raffi Ahmad demi popularitas.

"Jadi bisa pansos ke dia. Barakallah brother," sambung pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu.