Sederet Tokoh Perempuan Dunia Sampaikan Gagasan di Forum R20

jpnn.com, NUSA DUA - Forum R20 yang digelar di Nusa Dua, Bali menghadirkan puluhan pembicara lintas agama dunia.

Dalam acara ini, sejumlah tokoh perempuan dunia turut berpartisipasi menyampaikan gagasan dalam forum.

Adapun deretan perempuan inspiratif yang hadir di antaranya yakni mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Holy See, Mary Ann Glendon.

Melalui forum ini, Mary menyampaikan pemaparan bertajuk 'The Quest for Shared Civilization'.

Dalam pemaparannya, dia mengemukakan cara yang perlu dilakukan agar agama dapat berdampingan di masa depan.

"Looking around, looking back, and looking forward (melihat sekeliling, melihat ke belakang dan melihat ke depan)," kata Mary, Rabu (2/11).

Selain Mary, adapula delegasi Komunitas Dewan Internasional Sant’Edgiodio, Valeria Martano dari Italia.

Adapula Direktur Eksekutif Institute Seymour untuk Gereja Kulit Hitam, Jacqueline C Rivers dan Profesor Seminario Rabínico Latinoamericano Argentina, Rabbi Silvina Chemen.