Sedih Banget, We The Fest 2020 Ditiadakan

Kamis, 18 Juni 2020 – 10:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik tahunan, We The Fest 2020 resmi ditiadakan akibat pandemi virus corona atau covid-19 di Indonesia.

Acara yang rencana berlangsung pada 14, 15, dan 16 Agustus 2020 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, itu batal digelar mengingat situasi yang belum kondusif.

Pembatalan tersebut disampaikan langung oleh pihak Ismaya Live sebagai penyelanggara We The Fest 2020.

"Kesehatan dan keselamatan kalian semua adalah prioritas bagi kami. Oleh karena itu, dengan berat hati, kami telah memutuskan bahwa sebagai upaya pencegahan perkembangan virus Covid-19, We The Fest 2020 tidak akan diselenggarakan sesuai rencana," ungkap akun resmi We The Fest 2020, Kamis (18/6).

We The Fest rencana digelar kembali pada tahun depan. Oleh sebab itu, calon penonton yang telah membeli tiket bisa menggunakannya pada edisi 2021. Sementara opsi refund juga disediakan pihak penyelenggara.

"Terima kasih atas cinta dan dukungan kalian," sambungnya.

We The Fest 2020 awalnya telah mengumumkan sekitar 18 nama musisi dari dalam dan luar negeri yang bakal mengisi acara.

Mereka adalah Migos, Masego, Cheat Codes, Blackbear, Oh Wonder, Ookay, Clairo, Shallou, dan Alextbh. Ditambah musisi Indonesia dari berbagai genre seperti Sheila On 7, Naif, Isyana Sarasvati, The Changcuters, Moon Gang, Jason Ranti, Gabber Modus Operandi, dan Oslo Ibrahim. (mg3/jpnn)



