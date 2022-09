Tampil di Hari Pertama WTF 2022, Pamungkas Curhat Soal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Pamungkas ikut meramaikan panggung utama We The Fest (WTF) 2022 di hari pertama, Jumat (23/9).

Dia membawakan berbagai lagu hitsnya, di antaranya Birdy, Closure, Flying Solo, One Only, dan To The Bone.

Pria 29 tahun itu tampil mengenakam setelah jas cokelat muda.

Lagu demi lagu dia bawakan dan sukses membuat penonton ikut bernyanyi bersama, terutama di lagu-lagu hitsnya.

Di tengah-tengah penampilannya, Pamungkas menuturkan, We The Fest memiliki andil tersendiri dalam penggarapan album Walk The Talk (2018).

"Saya ingat tahun 2018, We The Fest yang membuat saya mengeluarkan album Walk The Talk. Thank you very much," ujar Pamungkas di GBK Sports Complex, Jakarta Pusat, Jumat.

"Ini festival musik tempat saya belajar. Pulang pasti saya bawa bekal. Belajar ini dan itu," sambungnya.

Penampilan Pamungkas ditutup dengan menyanyikan lagu To The Bone.