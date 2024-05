Segera Tayang, How to Make Millions Before Grandma Dies Dijamin Mengaduk Emosi

jpnn.com - KlikFilm kembali menghadirkan film drama terbaik asal Thailand berjudul How to Make Millions Before Grandma Dies.

Film asal Thailand itu mengangkat tema hubungan keluarga.

Adapun film How to Make Millions Before Grandma Dies menceritakan tentang hubungan antara cucu dan neneknya.

Sang cucu, M (Billkin Puthipong) berupaya merawat neneknya yang sedang sakit kanker dan tinggal sendirian.

Namun, di balik sikap baiknya itu, dia ternyata mempunyai niat terselubung.

Diam-diam, M memiliki misi untuk menjadi cucu kesayangan agar mendapat warisan dari neneknya.

Idenya itu muncul setelah melihat sepupunya Mui (Tontawan Tantivejakul) yang berhasil menjadi pewaris satu-satunya setelah merawat kakeknya.

Akan tetapi, kebersamaan M dengan sang nenek perlahan membuat hatinya bergejolak dan dia belajar tentang arti keluarga yang lebih dari sekadar uang.