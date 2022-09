Sejarah Lagu Penobatan Raja Inggris dan Nyanyian Liga Champions

jpnn.com, LONDON - Bagi yang sering menyaksikan laga-laga Liga Champions tentu sangat mengenal lagu resmi untuk kompetisi antarklub di Eropa itu. Sebutannya UEFA Champions League Anthem (Lagu Kebangsaan Liga Champions UEFA).

Lagu yang diputar menjelang laga, saat jeda, maupun seusai pertandingan itu begitu ikonis. Ternyata lagu itu punya sejarah panjang.

Judul lagunya Zadok The Priest. Adapun penggubahnya ialah George Frideric Handel.

Komponis asal Jerman itu menggubah Zadok The Priest pada 1727. Lagu pesanan Raja George II itu terinspirasi dari Kitab Raja-Raja.

Dalam kitab itu dikisahkan tentang Nabi Nathan dan imam Yahudi bernama Zadok mengurapi Salomo sebagai raja Israel.

"Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru: Hidup Raja Salomo!" begitulah tertulis dalam 1 Raja-Raja 1:34.

Berikut ini sebagian lirik Zadok The Priest yang masyhur itu:

Zadok the priest

and Nathan the prophet

anointed Solomon king

And all the people rejoiced and said:

“God save the King!

Long live the King!

May the King live forever!

Amen! Amen! Alleluia!”

Syahdan, komposer asal Inggris Tony Britten menggarap ulang Zadok The Priest pada 1992 untuk UEFA Champions League Anthem. Lagu itu memadukan paduan suara dan musik yang kuat.