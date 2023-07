Sekjen Kemnaker Ungkap 3 Isu Prioritas yang Dibahas di G20 EWG Presidensi India

jpnn.com, INDORE - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghadiri pertemuan the 4th G20 Employment Working Group (EWG) di Indore, India.

Ini merupakan pertemuan keempat atau terakhir G20 kelompok kerja bidang ketenagakerjaan di bawah Presidensi India 2023.

"Hari ini kami memulai sidang pertama dari pertemuan keempat Employment Working Group G20 Presidensi India," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker yang juga selaku Head of Delegation (HoD) Indonesia sekaligus sebagai Co-Chair Anwar Sanusi, Rabu (19/7).

Sekjen Anwar mengungkapkan pertemuan ini melanjutkan pembahasan dan memfinalisasi draf deklarasi menteri dan outcome documents dari 3 isu prioritas G20 EWG Presidensi India.

Tiga isu prioritas tersebut, yaitu Addressing Global Skills Gaps (Mengatasi Kesenjangan Keterampilan Global).

Kemudian Adequate social protection and decent working conditions for workers in the gig and platform economy (Perlindungan sosial yang memadai dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja di ekonomi pertunjukan dan platform).

Ketiga, Sustainable Financing of Adequate Social Protection for all (Pembiayaan Berkelanjutan Perlindungan Sosial yang Memadai untuk Semua).

Sekjen Anwar menjelaskan pembahasan terkait isu yang pertama ini sangat penting karena telah menjadi fenomena yang terjadi di mana pun.