Selamat, 3 Kantor Bea Cukai Ini Terima Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus berkomitmen melakukan upaya perbaikan secara terus-menerus, khususnya dalam kinerja pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.

Perbaikan kinerja itu rupanya diapresiasi oleh berbagai pihak. Sebab, tiga kantor Bea Cukai mendapatkan penghargaan.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana mengatakan penghargaan didapatkan oleh Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara) dari para eksportir milenial yang tergabung dalam Komunitas Sulut Go Ekspor pada Sabtu (5/2).

Menurut dia, Kanwil Sulbagtara mendapatkan penghargaan The Best Service Of Export Impor lantaran memberikan pelayanan dengan prima, baik, dan lancar terhadap pelayanan yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai.

"Kami berterima kasih dengan penghargaan tersebut. Hal ini pun menguatkan posisi Bea Cukai saat ini, yaitu sebagai mitra kerja bagi pengguna jasa," ujar Hatta.

Penghargaan juga diterima Bea Cukai Soekarno-Hatta dari PT Birotika Semesta (DHL Express).

Penghargaan tersebut diberikan oleh Technical Advisor DHL Indonesia Derek Tully kepada Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Finari Manan.

Hatta mengatakan Bea Cukai Soekarno-Hatta memberikan pelayanan optimal dalam melancarkan administrasi kepabeanan kegiatan ekspor dan impor selama 2021 terutama dalam masa pandemi Covid-19.