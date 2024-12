Selamat! 519 Peserta Lulus Pertamina UMK Academy

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina mengukuhkan 519 usaha mikro dan kecil (UMK) yang berhasil lulus dan naik kelas dalam program Pertamina UMK Academy 2024 skala nasional.

Para peserta diharapkan bisa semakin memajukan bisnisnya sekaligus memberi manfaat untuk lingkungan sekitar.

Program Pertamina UMK Academy kali ini mengusung tagline “Beri Energi Baru, Menuju UMK Maju”.

Pertamina memilih 96 finalis, kemudian menetapkan 12 champion dari kelas Go Modern, Go Online, Go Digital dan Go Global. Ada juga 4 champion Go Green yang dinilai mendukung kelestarian lingkungan dalam usahanya.

Para finalis dan 16 champion mendapat hadiah berupa hibah peralatan penunjang produksi dengan total nilai Rp660 juta.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengucapkan selamat kepada lulusan Pertamina UMK Academy 2024.

Dia meyakini program itu bisa membantu mengembangkan bisnis para peserta. Juga, membantu pemerintah memenuhi target 30 juta UMKM tergabung dalam ekosistem digital. Saat ini ada 25 juta UMKM terkoneksi dengan ekosistem digital.

"Kelulusan ini bukanlah akhir, namun merupakan awal dari perjalanan yang lebih besar. Mari bersama-sama terus bekerja keras untuk membangun Indonesia yang lebih maju, berdaya saing tinggi, dan sejahtera," kata Maman dalam acara Inaugurasi UMK Academy 2024 di Balkondes Wringinputih Pertamina, Magelang, Jawa Tengah pada Selasa, (17/12).