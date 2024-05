Selamat, Bastian Steel Akhirnya Lamar Sitha Marino

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi, Bastian Steel dikabarkan telah melamar kekasihnya, Sitha Marino.

Kabar bahagia itu diungkapkan oleh pasangan kekasih tersebut melalui akun resmi di Instagram.

Dalam foto tersebut, Bastian Steel dan Sitha Marino tampak berpelukan.

Sementara itu, Sitha Marino tampak memakai cincin yang diberikan oleh Bastian Steel.

Dia bahkan menulis tanggal spesial yang telah dilalui dengan sang kekasih.

"It smells like forever. I love you. 18.05.2024," ungkap Sitha Marino baru-baru ini.

Unggahan adik Putri Marino itu langsung menjadi perbincangan netizen di media sosial.

Sitha Marino diduga telah dilamar oleh Bastian Steel pada tanggal tersebut.