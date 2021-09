Selamat! Bupati Sumedang Dinobatkan sebagai Pemimpin Visioner

Jumat, 10 September 2021 – 10:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir meraih penghargaan prestisius dari MNC Group dalam ajang Indonesia Visionary Leader season VII Kategori The Best Overall.

Dony dinilai mampu membawa perubahan positif bagi daerah dan membuktikan kekuatan visi kepemimpinan di tengah pandemi.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Executive Chairman PT MNC Investama Tbk Hary Tanoesoedibjo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo pada acara malam Inagurasi Indonesia Visionary Leader di MNC Conference Hall Inews Tower, Jakarta, Kamis (8/9).

Bupati Sumedang menjadi salah satu dari sepuluh kepala daerah di seluruh Indonesia yang telah diuji dewan juri melalui proses penilaian yang dihelat pada 9 dan 10 Maret 2021.

Penilaian Indonesia Visionery Leader VII MNC Group ini melibatkan tim juri dari berbagai bidang keahlian untuk menilai kepala daerah yang dianggap visioner dan berpotensi menjadi pimpinan di tingkat nasional.

Salah satu hal yang menjadi poin plus pada penilaian bupati adalah kreasi dan inovasi program penanganan pandemi Covid-19 sinkron dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Setiap kebijakan dari pusat selalu dilaksanakan dan diterjemahkan dengan berbagai inovasi dan strategi sehingga berhasil menekan penyebaran Covid dan mendapat penghargaan berupa dana insentif daerah (DID) serta mendapat apresiasi dari KPK.

Menteri Tjahjo dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada para kepala daerah penerima apresiasi Indonesia Visionary Leader 2021 yang memiliki kekuatan visi, dalam menggali upaya daerah dalam merumuskan, mengkomunikasikan, mengimplementasikan, serta membudayakan visi di wilayah masing-masing.