Selamat, Chery Sabet 4 Penghargaan di IIMS Award 2024

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - PT Chery Sales Indonesia mendapatkan empat penghargaan terbaik dari empat kategori di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 yang diumumkan pada acara IIMS 2024 Award.

Ajang penutupan IIMS 2024 itu digelar pada area Infinite Live, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (25/2).

Chery mendapatkan Best Crossover SUV untuk Chery Omoda 5 GT, Best Compact SUV EV untuk Chery Omoda E5, dan Most Tested Car Choice untuk Chery Omoda E5.

Satu penghargaan terbaik lainnya diberikan untuk Best Costume Miss IIMS 2024 yang memperlihatkan kinerja Chery untuk tampil maksimal pada IIMS 2024, termasuk dalam memilih tim pendukung penjualan yang berkarakter baik, cerdas, dan berpenampilan menarik.

"Kami bangga produk kami semakin dicintai, populer, dipercaya, dan diterima dengan baik oleh para pengunjung IIMS 2024 dan lebih luas lagi oleh pencinta otomotif di mana pun di Indonesia,” ujar Head of Brand Department PT Chery Sales Indonesia, Rifkie Setiawan.

Penghargaan Best Crossover SUV untuk Chery Omoda 5 GT itu secara jelas membuktikan keunggulan dan kualitas teknologi yang dibangun sendiri oleh Chery dapat bersaing kuat dengan brand lain di kelasnya.

Selain menawarkan desain futuristik dan sporty, SUV lima penumpang itu juga hadir dalam dua varian, yaitu Front Wheel Drive (FWD) dan All Wheel Drive (AWD)

Keberhasilan Chery Omoda E5 meraih dua penghargaan sekaligus, yaitu Best Crossover SUV EV dan Most Tested Car Choice, membuktikan reputasi baik dan antusias yang tinggi terhadap mobil listrik Chery di mata konsumen otomotif Indonesia.