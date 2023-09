Selamat, Waroeng Steak & Shake Raih Penghargaan dari LPPOM MUI

jpnn.com, JAKARTA - Restoran Waroeng Steak & Shake kembali mendapatkan penghargaan pada acara Halal Award 2023, Senin (4/9).

Penghargaan itu diberikan lembaga besar di Indonesia bersamaan degan haru ulang tahun Waroeng Steak & Shake ke-23 tahun.

Adapun penghadrgaan itu diberikan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang bertempat di IPB International Convention Center, Bogor.

Waroeng Steak & Shake berhasil mendapatkan penghargaan dalam kategori Best Social Contribution on Halal Ecosystem yang diberikan oleh Direktur Utama LPPOM Pusat Ir. Hj. Muti Arintawati kepada CEO & Founder dari PT Waroeng Steak Indonesia, Jody Broto Suseno.

Jody mengatakan penghargaan ini merupakan kado istimewa untuk seluruh tim PT Waroeng Steak Indonesia karena tepat di momen ulang tahun ke-23 Waroeng Steak mendapatkan penghargaan.

“Penghargaan ini tentu menjadi motivasi dan semangat bagi kami untuk terus memberikan kontribusi kepada masyarakat dan negara dalam upaya membantu memperkuat ekosistem halal," Jody dalam siaran persnya, Selasa (5/9).

Ada beberapa kategori dalam Halal Award 2023 di antaranya Best Halal System Implementation, Best New-Comer, Long Live Achievement, Fastest Growth on Halal Product, Favorite Halal Brand, Best Social Contribution on Halal Ecosystem, Promising Halal SME.

Dilansir dari website resmi MUI, penentuan nominasi dilakukan oleh komite penilai independen yang mengedepankan asas objektivitas dan suportivitas tanpa dipungut biaya.