Selebrasi Bersama di Pestapora 2024

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang masuk area Pestapora 2024, tulisan 'Gembira, Bahagia, Membekas, Berselebrasilah', terpampang di gerbang masuk.

Tulisan selamat datang itu menyambut kehadiran puluhan ribu penonton yang memadati kawasan Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 20, 21, dan 22 September 2024.

Tidak hanya sekadar tulisan, kata-kata gembira, bahagia, membekas, berselebrasilah, ternyata memang menggambarkan suasana Pestapora 2024 yang berlangsung selama tiga hari.

Puluhan ribu hadirin dari usia muda hingga tua berselebrasi menikmati musik Indonesia. Tidak hanya penonton, para musisi pun ikut merayakan dengan ragam penampilan apik.

Lebih dari 260 musisi dari berbagai penjuru Indonesia beraksi di sekitar 17 area pertunjukan yang disediakan Boss Creator selaku penyelenggara Pestapora 2024.

“Pestapora 2024 bukan hanya sebuah festival musik, tetapi juga perayaan kreativitas dan kebersamaan yang menghadirkan kolaborasi dari berbagai komunitas dan musisi berbakat," ungkap Kiki Aulia Ucup, Festival Director Pestapora.

Pestapora 2024 lebih dari sekadar festival musik, melainkan hasil kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak dan komunitas kreatif.

Pada tahun ini, Pestapora tidak hanya mendirikan sejumlah panggung raksasa, tetapi juga melibatkan komunitas berpartisipasi seperti Paguyuban Crowd Surf, Microgram Alternative, Yes No Klub, Pon Your Tone, 24 Jamming, Hip Hop Hari Ini, Earhouse, Makna, serta Zodiac, dan lainnya untuk menciptakan ruang bersenang-senang.