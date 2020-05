Sembuh dari Corona, Twindy Rarasati Masih Harus Isolasi Mandiri

Minggu, 03 Mei 2020 – 13:42 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus dokter, Twindy Rarasati, dinyatakan sembuh dari virus corona atau covid-19. Dia bahkan telah diizinkan pulang dari rumah sakit.

Kini Twindy Rarasati harus melanjutkan isolasi mandiri di rumah. Kabar baik tersebut disampaikan lewat akun Instagram miliknya.

"Alhamdulillah saya sudah boleh melanjutkan isolasi mandiri di rumah dan sudah dinyatakan sembuh. Semoga teman-teman yang sedang melalui proses yang sama dengan saya, tetap diberikan semangat yang luar biasa," ungkap Twindy Rarasati, Sabtu (2/5).

Pemain sitkom 'The East' itu kemudian mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberi dukungan.

"Mendapatkan support yang berlimpah dari support system terdekatnya. We are all heroes to ourselves," lanjut Twindy.

Seperti diketahui, Twindy Rarasati dinyatakan positif terinfeksi virus corona atau covid-19 pada pertengahan April 2020. Dia bahkan harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Perempuan 26 tahun itu sempat meminta maaf tidak bisa melanjutkan perjuangan untuk menangani virus corona atau covid-19.

Sebelum terinfeksi, Twindy Rarasati diketahui sangat aktif menolong, menyalurkan bantuan, dan memberi informasi terkait virus corona. (mg3/jpnn)