Twindy Rarasati Positif Corona, Semoga Lekas Sembuh Ya

Rabu, 15 April 2020 – 15:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus dokter, Twindy Rarasati positif terinfeksi virus corona atau COVID-19.

Ia mengungkapkan hal tersebut melalui unggahan di akun Instagram miliknya.

Twindy Rarasati mengunggah potret sedang di rumah sakit sambil mengenakan masker.

Pemain sitkom 'The East' itu lantas mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberi dukungan.

"Saya positif COVID-19, terima kasih keluargaku tersayang dan orang-orang terdekatku untuk supportnya yang melimpah," ungkap Twindy Rarasati, Rabu (15/4).

Perempuan 26 tahun itu meminta maaf tidak bisa melanjutkan perjuangan untuk menangani virus corona atau covid-19.

Sebelum terinfeksi, Twindy Rarasati diketahui sangat aktif menolong, menyalurkan bantuan, dan memberi informasi terkait virus corona.

"Teruntuk sahabat dan teman-teman yang masih melanjutkan perjuangan menghadapi pandemi ini, I'm sorry that I have to take a rest in this one, sehat-sehat terus teman-teman semua," sambungnya.