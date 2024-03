Sempat Ada Kontroversi, Ginting Mengalahkan Viktor Axelsen

jpnn.com - BIRMINGHAM - Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting mengalahkan peringkat satu dunia berkebangsaan Denmark, Viktor Axelsen, pada perempat final All England 2024, di Utilita Arena Birmingham, Sabtu (16/3) dini hari WIB.

Ini merupakan kemenangan pertama Ginting dari Axelsen sejak 18 Januari 2020 (semifinal Indonesia Masters 2020).

Ginting, ranking lima dunia kelahiran Cimahi itu mengakhiri sebelas kekalahan beruntun dari Axelsen.

Pada laga tadi, Ginting menang dengan susah payah. Cek skornya, 8-21, 21-18, 21-19. Entah apa yang merasuki Ginting hingga bisa bangkit dari kekalahan 8-21 di gim pertama.

