Sempat Jatuh, Morbidelli Mengamuk di FP2 MotoGP Catalunya

jpnn.com, BARCELONA - Pembalap Petronas Yamaha Franco Morbidelli menggila di sesi latihan bebas kedua MotoGP Catalunya di Sirkuit Barcelona Catalunya, Jumat (25/9) malam WIB.

Morbidelli mengakhiri latihan dengan torehan waktu satu menit 39,789 detik.

Rider asal Italia itu mencatat waktu terbaiknya tersebut di putaran akhirnya.

Sebelumnya, Morbidelli juga sempat memimpin di awal latihan, mematahkan waktu terbaik 'gurunya' Valentino Rossi yang memimpin di putaran awal latihan berdurasi 45 menit itu.

Fastest in the session so far, but @FrankyMorbido12 has hit problems at Turn 10! ????#CatalanGP ???? pic.twitter.com/39xfsuqXj6 — MotoGP™???? (@MotoGP) September 25, 2020