Sempat Kalah Lawan Dewa United, Timnas Basket Indonesia Bangkit dengan Gebuk Malaysia

jpnn.com - Permainan Timnas basket putra Indonesia perlahan membaik. Hal ini tercermin saat menghadapi window kedua Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025.

Dalam uji coba melawan Malaysia di Dewa United Arena, Rabu (13/11/2024), skuad asuhan Johannis Winar mampu meraih kemenangan dengan skor 92-61.

Brandon Jawato tampil apik seusai mencetak poin terbanyak, yakni 17 angka.

Pemain lainnya yang gemilang ialah Anthony Beane Jr dengan tambahan 16 poin.

Melihat progres penampilan Kaleb Ramot Gemilang dan kolega, Johannis Winar menilai masih butuh waktu untuk penyesuaian.

Dalam beberapa uji coba yang dilakukan, para pemain Timnas Indonesia masih sering membuat kesalahan dalam transisi dan bertahan.

Hal tersebut akan menjadi fokus pembenahan untuk menghadapi laga akbar melawan Korea dan Thailand.

"Kelihatan sekali kami masih up and down. Kami juga kadang-kadang masih miskomunikasi, terutama dalam menjaga pemain lawan."