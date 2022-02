Sempat Salah Paham, Warganet Geruduk Medsos Pembalap MotoGP Remy Gardner

jpnn.com, NUSA TENGGARA BARAT - Pembalap MotoGP Remy Gardner sempat menjadi bulan-bulanan warganet Indonesia.

Postingan Gardner di twitter yang berbunyi "Worse Place to Be" dianggap mempermalukan Indonesia.

Apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, kalimat itu berbunyi "Tempat yang buruk".

Sontak beberapa netizen langsung menggeruduk akun media sosial pembalap asal Australia itu.

Postingan Remy Gardner di akun twitter pribadinya, @GardnerRemy

"Why @GardnerRemy say "worse"? Something wrong with the place?," tulis @NotMrCrab1.

Namun, beberapa netizen lain coba meluruskan. Apa yang dikatakan Gardner merupakan sebuah kiasan untuk menggambarkan betapa indahya Lombok selaku tuan rumah MotoGP 2022.

"Jangan salah paham ya, warganet Indonesia. Itu kependekan dari "there are worse places to be" yang artinya 'ada tempat2 yg lebih buruk dari ini'. Jadi, maksudnya dia justru seneng ada di Lombok. Semoga mencerahkan," tulis @amertaraga.