Sensitif Beri Edukasi Pernikahan dan Kehamilan Sehat Lewat Instalasi Seni

jpnn.com, JAKARTA - Setiap pasangan yang memiliki rencana untuk memiliki anak wajib mempersiapkan diri dengan baik, agar masalah pertumbuhan dan perkembangan buruk pada anak, seperti stunting dapat dicegah.

Atas dasar itu, Sensitif ikut membantu pemerintah dalam menekan angka stunting di Indonesia, menjadi 14 persen pada 2024.

Salah satu bentuk dukungan yang diberikan ialah dengan mengadakan pameran seni yang unik dan menarik, bernama "Positif Journey".

Positif Journey dibangun di area seluas 1.194,32 meter persegi di Mall of Indonesia.

Kolaborasi antara Positif Journey dan Haluu World menciptakan pengalaman menarik untuk menjelajahi perencanaan kehidupan pernikahan yang bahagia dan sehat.

Pengunjung diajak merasakan momen-momen penting mulai dari pernikahan, perencanaan keluarga, hingga akhirnya memiliki anak sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat.

Positif Journey memiliki 11 ruangan instalasi seni yang berbeda. Pengunjung memulai perjalanan dengan memasuki ruangan bernama "Tunnel", di mana mereka dapat merasakan atmosfir pernikahan dengan melewati terowongan yang indah dengan dekorasi bunga yang mengingatkan pada sebuah pernikahan.

Di akhir terowongan, pengunjung akan menemukan instalasi bernama "Just Married", yang paling terkenal ialah "bed of roses" dengan tulisan "Just Married".