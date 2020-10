Seorang Penghuni Rusun Rawa Bebek Lompat dari Lantai 5, Nyawanya Tak Tertolong Lagi

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Seorang pria penghuni Rusun Rawa Bebek, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur berinisial HI (34) tewas mengenaskan pada Jumat (30/10/2020).



Kanit Reskrim Polsek Cakung Iptu Stevano Leonard mengatakan, HI melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 5 Rusun Rawa Bebek sekira pukul 21.30 WIB.



Dari hasil penyelidikan di lapangan terungkap bahwa HI bunuh diri akibat depresi. Sebab, hal itu diakui keluarga korban.



"Memang mau bunuh diri dan kami juga punya saksi dan bukti," ungkapnya saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (31/10).



Namun demikian Leonard tidak memerinci secara detail perihal penyebab HI mengalami depresi. HI sempat menusuk leher sendiri sebelum melompat dari lantai 5 Rusun Rawa Bebek.



"Pertama menusuk lehernya, tetapi yang menyebabkan kematian bukan itu. Dia naik ke lantai lima, lompat dia," katanya.



HI yang tercatat belum berkeluarga sempat dibawa ke RS Islam Pondok Kopi guna mendapat penanganan medis. Nahas, nyawanya tak tertolong.

"Keluarganya memang bilang dia sudah mau bunuh diri. Ini masih penyelidikan. Semalam keluarganya mau kami periksa tetapi masih berduka," pungkasnya. (mcr3/jpnn)