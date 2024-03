Seperti ini Cara Jitu ACC Bantu UMKM Disabilitas

jpnn.com, JAKARTA - Astra Credit Companies (ACC) aktif membantu pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) milik penyandang disabilitas.

ACC membantu permodalan UMKM disabilitas ini dengan konsep ‘Dana Bergulir’.

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan sebagai modal usaha bagi UMKM disabilitas selama jangka waktu enam bulan yang kemudian akan digulirkan untuk disalurkan kepada UMKM disabilitas lainnya.

Sejak diluncurkan, Program Dana Bergulir untuk UMKM Disabilitas ACC ini sudah membantu sebanyak 26 UMKM Disabilitas dari berbagai jenis usaha seperti kuliner, penjahit rumahan, warung sembako dan lainnya.

Pada 29 Februari 2024, ACC kembali menjalankan program Dana Bergulir untuk UMKM Disabilitas.

Bantuan dana bergulir ini secara simbolis diserahkan oleh Branch Manager ACC Bogor Khevin Martinier di Rave Coffee & Kitchen, Bogor.

Branch Manager ACC Bogor Khevin Martinier mengatakan sejalan dengan misi To Promote Credit for A Better Living, ACC membantu memberikan modal usaha tanpa bunga untuk UMKM disabilitas yang sering terkendala dalam mengakses fasilitas modal usaha.

“Dengan program Dana Bergulir ini diharapkan UMKM disabilitas dapat bertumbuh dan berkembang dengan lebih baik," ujar Khevin.