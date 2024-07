Seral dan Taftop Cocok untuk Kebutuhan Rumah Tangga dan Interior

jpnn.com, JAKARTA - Industri High-Pressure Laminate (HPL) di Indonesia terus berkembang pesat, menawarkan berbagai solusi praktis dan ekonomis untuk kebutuhan interior.

HPL kini menjadi pilihan utama untuk furnitur seperti lemari dan meja, berkat ketipisannya dan kemudahan pemasangan.

AICA Ibon kini memperkenalkan produk Seral dan Taftop yang menawarkan solusi lebih spesifik. Seral, dengan ukuran 90x240 cm, dirancang khusus untuk dinding di area basah atau panas seperti dapur dan kamar mandi.

Produk ini menjadi alternatif ekonomis bagi marmer, menawarkan tampilan serupa dengan biaya lebih rendah dan pemasangan yang mudah tanpa perlu membongkar keramik lama.

Taftop, di sisi lain, diperuntukkan untuk penggunaan horizontal seperti meja. Produk ini lebih tahan gores dan gesekan dibandingkan Seral, menjadikannya ideal untuk meja dapur dan restoran.

"Banyak permintaan membuat kami meluncurkan Taftop yang tahan gores, sesuai untuk meja," ujar Kevin Octavius, Sales & Marketing Manager PT Aica Indonesia.

Produk-produk AICA Ibon tersedia melalui 151 agen yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Harga HPL sekitar Rp 300 ribuan per lembar, Seral Rp 800 ribuan per lembar, dan Taftop Rp 120-240 ribu per lembar.

Untuk pemasangan, HPL menggunakan lem kuning, sementara Seral dan Taftop menggunakan double tape dan sealant Aica SE8.