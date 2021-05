Serial The Waves Kupas Perkembangan Industri Fesyen Lokal

jpnn.com - Vision mempersembahkan original series terbaru bertajuk 'The Waves' yang tayang eksklusif 28 Mei 2021.

The Waves dirangkum dalam sebuah format docuseries enam episode menceritakan sebuah perjalanan brand sub-kultur asli Indonesia yang terbagi dalam beberapa gelombang.

Managing Director Vision Clarissa Tanoesoedibjo mengatakan, The Waves mengupas tentang streetwear dan perkembangan industri fesyen lokal.

"Vision berharap para penonton dapat menemukan missing pieces dari tren fashion yang kini tengah mereka gemari,” ujar Clarissa dalam keterangannya, Minggu (29/5).

The Waves merupakan hasil kerja sama Vision dengan USS Networks, perusahaan Content Network yang bergerak dalam sektor gaya hidup kontemporer yang berakar pada budaya anak muda.

“Saat ini banyak sekali orang merasa brand luar negeri jauh lebih bagus dan berkembang daripada brand Indonesia tanpa memberikan solusi maupun kontribusi," ujar founder USS Networks Sayed Muhammad.

The Waves akan mengupas tuntas mengenai tren fesyen dan perjalanannya di Indonesia dalam beberapa gelombang.

Mulai dari The Distro Waves, Sneakers Head First Wave, The Denim Head Wave dan Local Pride First Wave.