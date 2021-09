Setelah 15 Tahun Berkarier di NBA, JJ Redick Memutuskan Pensiun

Selasa, 21 September 2021 – 21:29 WIB

jpnn.com, WASHINGTON - Garda veteran JJ Redick resmi mengumumkan pensiun dari dunia basket setelah 15 tahun berkompetisi di NBA.

Dalam sebuah siniar berjudul Old Man and The Three, Redick memutuskan mengakhiri kariernya sebagai pebasket profesional.

Faktor cedera Achilles disinyalir menjadi salah satu penyebab Redick memutuskan pensiun di usia 37 tahun

Redick sempat bermain di New Orleans Pelicans dan mencetak rata-rata 7,4 poin per gim, dengan persentase tembakan mencapai 39,7 % sebelum akhirnya pindah ke Dallas Mavericks di musim ini.

Dia juga pernah memperkuat beberapa tim seperti Orlando Magic, Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Pelicans hingga Mavericks.

Redick memulai debutnya di NBA dengan masuk draft nomor 11 Orlando Magic pada 2006.

Sayangnya selama 15 tahun berjibaku di kompetisi basket Amerika Serikat itu, Redick belum pernah mempersembahkan gelar juara dan tampil di ajang All Star.

JJ Redick dikenal sebagai penembak tiga angka yang tajam. Sepanjang bermain di NBA, Redick menyumbang banyak angka saat membela 76ers pada 2018/19 dengan mencetak rata-rata poin 18,1 per gim.