Setelah 24 Pertandingan AC Milan pun Tumbang

jpnn.com, MILAN - Keperkasaan AC Milan di bawah asuhan pelatih Stefano Pioli berakhir.

Setelah melakoni 24 pertandingan (di semua kompetisi resmi) tanpa terkalahkan sejak Maret 2020, Rossoneri pun tumbang.

AC Milan kalah saat menjamu tim Prancis Lille (saat ini urutan kedua klasemen Ligue 1 di bawah PSG), pada matchday ketiga Grup H Liga Europa di San Siro, Jumat (6/11) dini hari WIB.

Zlatan Ibrahimovic dkk keok 0-3.

242 - AC Milan have lost a game for the first time since last March (1-2 v Genoa), 242 days ago. Stop.#MilanLille #UEL — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 5, 2020