Setelah 4 Jam 1 Menit, Dominic Thiem Kampiun di US Open 2020

jpnn.com, NEW YORK - Petenis putra Austria Dominic Thiem meraih gelar grand slam pertamanya setelah memastikan gelar juara US Open 2020.

Thiem menang comeback, mengalahkan petenis Jerman Alexander Zverev 2-6 4-6 6-4 6-3 7(8)-6(6) dalam final US Open di Arthur Ashe Stadium, New York, Senin (14/9) dini hari WIB.

Petenis nomor tiga dunia berusia 27 tahun yang kalah pada tiga final grand slam pertamanya itu masuk lapangan dengan menyandang favorit juara.

Namun, sepertinya dia akan kehilangan kesempatan emas itu ketika sempat tertinggal dua set.

