Setelah 90 Menit Tertinggal, PSG Cetak 2 Gol yang Bikin Atalanta Gigit Jari

jpnn.com, LISBON - Paris Saint Germain menghentikan perjalanan indah debutan Liga Champions, Atalanta, di babak perempat final.

PSG menang comeback 2-1 dalam laga di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal, Kamis (13/8) dini hari WIB.

Keunggulan Atalanta yang dimiliki sejak menit ke-26 lewat Mario Pasalic diruntuhkan lewat dua gol pada menit-menit akhir pertandingan yang dicetak Marquinhos (90) dan Eric Maxim Choupo-Moting (90+3).

PSG menjadi tim keempat di Liga Champions yang memenangi pertandingan, setelah tertinggal selama 90 menit.

4 - Excluding games that went to extra-time, @PSG_English are the 4th team to be losing a #UCL game coming into the 90th minute and win;@ManUtd v Bayern Munich (1999 final)

Bayern Munich v Chelsea (2005 QF)

Dortmund v Malaga (2013 QF).



Drama. pic.twitter.com/oyF2Uh1uFa — OptaJoe (@OptaJoe) August 12, 2020