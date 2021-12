Setelah Sponsori Drakor, Kopiko Muncul di Konten YouTuber Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Permen Kopiko tidak hanya berjaya di negeri sendiri, tetapi sudah dikenal di berbagai negara.

Setelah mensponsori drama Korea (drakor), permen kopi produksi PT Mayora Indah Tbk itu muncul di konten milik YouTuber Sandra Cires.

Sandra mengunggah permen asal Indonesia itu dalam video berjudul Candy The Christmas Tree of My Dreams Shopping Spree pada 9 Desember 2021.

YouTuber terkenal di Amerika itu tampak antusias membuka bungkus berbagai varian permen Kopiko, dari bungkus besar, toples, hingga kemasan blister.

"OMG, Wow. Ini enak banget. Enggak cuma manis, tetapi punya aroma real coffee," kata Sandra Cires.

Sebagai pecinta kopi, Sandra mengatakan bahwa permen tersebut memberikannya energi untuk mendirikan pohon natal.

Dia terlihat langsung pergi ke supermarket membeli pernak-pernik untuk menghias pohon Natal.

Kopiko terbuat dari ekstrak kopi asli yang merupakan hasil biji kopi terbaik dari pegunungan Vulkanik di Indonesia.