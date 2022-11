Sexy Glam Matte 08, Kolaborasi MS Cosmetic dengan Janji Jiwa

jpnn.com, JAKARTA - MS Cosmetic by MS Glow kembali meluncurkan lip matte terbarunya, yaitu Sexy Glam Matte 08.

Produk lip matte terbaru ini merupakan hasil kolaborasi MS Cosmetic by MS Glow dengan Janji Jiwa.

Adapun alasan MS Cosmetic by MS Glow bekerja sama dengan Janji Jiwa karena ingin menghadirkan produk lip matte yang memiliki keunikan tersendiri, yakni aroma kopi yang begitu harum dan sangatlah cocok bagi para wanita yang juga pecinta kopi.

“Kami melihat MS Cosmetic by MS Glow adalah salah satu brand lokal yang patut kita banggakan juga perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan sudah hampir 10 tahun MS Cosmetic by MS Glow masih terus memikat hati customer," ujar Director of Jiwa Group, William Sutanto.

Berkolaborasi bersama MS Cosmetic by MS Glow juga merupakan bentuk saling support brand lokal sambil memperkenalkan produk lokal ke masing-masing pelanggan setia kami.

"Melalui kolaborasi ini, kami juga mendorong para perempuan untuk dapat mengekspresikan diri dalam hal ini make-up dengan warna yang unik. Kolaborasi ini pun sangat unik karena bukan hanya dari segi minuman yang biasa kita nikmati setiap harinya, tetapi dapat menghadirkan aroma dan sensasi kopi yang khas ke dalam lipstik yang memang sesuai dengan Janji Jiwa,” ucapnya.

Sexy Glam Matte 08 memiliki kandungan yang aman dan pastinya halal dengan Vitamin E yang berfungsi untuk mengatasi masalah bibir kering dan pecah-pecah.

Founder MS Cosmetic by MS Glow, Maharani Kemala menyatakan peluncuran kolaborasi ini bisa menjadi bukti dari eksistensi MS Cosmetic untuk terus berinovasi dan berkembang demi memenuhi keinginan para pelanggan setia MS Cosmetic by MS Glow.