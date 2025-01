Shi Yu Qi Mundur dari India Open 2025

jpnn.com - NEW DELHI - Tunggal putra peringkat satu dunia Shi Yu Qi (China) mengikuti keputusan Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia) yang mundur dari India Open 2025 Super 750.

India Open 2025 -turnamen kedua BWF World Tour tahun ini setelah Malaysia Open, dimulai hari ini hingga Minggu (19/1).

"Dua pengunduran diri penting di tunggal putra, juara Malaysia Open 2025 Shi Yu Qi mundur. Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia juga mengundurkan diri. Ganda campuran peringkat satu dunia Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping sama, mengundurkan diri," bunyi keterangan pihak BWF.

Dengan mundurnya sejumpah pemain, otomatis beberapa atlet mendapat hak promosi.

Mundur:

Tunggal Putra: Shi Yu Qi (China), Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia)

Tunggal Putri: Busanan Ongbamrungphan (Thailand)

Ganda Putra: Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard (Denmark)

Ganda Putri: Chloe Coney/Estelle van Leeuwen (Inggris), Kokona Ishikawa/Mio Konegawa (Jepang), Teng Chun Hsun/Yang Chu Yun (Taiwan)

Ganda Campuran: Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China), Wu Hsuan-Yi/Yang Chu Yun (Taiwan)

Promosi:

Tunggal Putra: Kiran George (India), Kidambi Srikanth (India)

Tunggal Putri: R Santhosh Ramraj (India)

Ganda Putra: Chayanit Joshi/Mayank Rana (India)

Ganda Putri: A Pramuthesh/Sonali Singh (India), Kavya Gupta/Radhika Sharma (India), P Aiamavareesrisakul/Sarisa Janpeng (Thailand)

Ganda Campuran: Tarun Kona/S Kudaravalli (India), Yuta Watanabe/Maya Taguchi (Jepang)

India Open 2025 akan menyajikan sejumlah laga pembuka yang menarik, dengan beberapa pertandingan babak pertama yang sangat seru.

Juara dunia dan pemenang India Open 2023 Kunlavut Vitidsarn akan menghadapi juara Japan Open Alex Lanier, sementara unggulan kedua Jonatan Christie akan melawan Wang Tzu Wei.

Pertandingan seru lainnya di tunggal putra meliputi: Li Shi Feng vs Leong Jun Hao, Weng Hong Yang vs Kidambi Srikanth, Koki Watanabe vs Lee Cheuk Yiu, Toma Junior Popov vs Kenta Nishimoto, Priyanshu Rajawat vs Kodai Naraoka, dan Lakshya Sen vs Lin Chun-Yi. (bwf/jpnn)