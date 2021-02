Shopee Bikin Netizen Meradang, Tagar #shopeebikinmalu Berkumandang

jpnn.com, JAKARTA - Dunia maya dihebohkan tagar #shopeebikinmalu yang sempat bertengger sebagai trending topic di platform media social, Twitter.

Netizen diketahui ramai-ramai menghujat e-commerce yang berbasis di Singapura itu karena dianggap menjiplak lagu sebuah Girl Band asal Korea dalam penayangan iklan promo terbarunya.

Hujatan dari netizen ini merupakan kali kedua yang dialami perusahaan asal Singapura tersebut. Minggu lalu, netizen menghujat Shopee karena menggunakan cerita korban kekerasan seksual sebagai konten iklan di akun gosip Lambe Turah. Imbasnya, tagar #uninstallshopee sempat mengemuka pada 2 februari lalu.

Shopee memang baru saja meluncurkan iklan promo baru menjelang Shopee 3.3 Fashion Sale yang berlaku mulai 8 Februari hingga 31 Maret 2021. Iklan promo itu ikut diramaikan artis-artis papan atas ibukota, seperti Nikita Willy dan Adipati Dolken.

Namun bukan sang artis yang menjadi sumber hujatan para netizen, melainkan soundtrack iklan tersebut. Para netizen menyoroti bahwa Shopee diduga telah menggunakan lagu salah satu Girl Band terkenal asal Korea, Oh My Girl (OMG), berjudul “Dolphin” sebagai soundtrack iklannya namun dengan lirik yang diubah sesuai dengan tema promo teranyar dari e-commerce tersebut.

Atas ulahnya tersebut, Netizen yang mengaku fans OMG ataupun pecinta K-Pop menilai Shopee telah mempermalukan OMG dan menuntut e-commerce itu untuk meminta maaf kepada grup band wanita asal Korea itu.

“We demand your apology. At least undang mereka so that they got paid after what you guys have done. #ShopeeBikinMalu,” tulis akun @kelucuanku yang sudah di-retweet lebih dari 200 kali.

Seorang pengguna Twitter lainnya, @peternakucing, juga mengungkapkan kekecewaannya atas ulah Shopee itu dengan menulis: