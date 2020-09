Si Fenomenal Alfred Riedl Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Pelatih Timnas Indonesia Alfred Riedl meninggal dunia pada Selasa (8/9) dinihari WIB.

Kabar itu dikonfirmasi oleh eks asisten pelatih timnas Wolfgang Pikal.

"Assalamualaikum, di umur 70 tahun Alfred Riedl tutup umur. RIP Coach Alfred, my friend and mentor, thank you for your friendship and all the ilmu and experience you share with me," kata Pikal.

Baca Juga: Alfred Riedl Sangat Menyesal Batal Tukangi Persebaya Surabaya

Mengenai penyebab meninggalnya pelatih asal Austria tersebut, media Kurier menjelaskan bahwa dia terkena kanker.

Turut berduka cita atas wafatnya mantan pelatih Timnas Indonesia, Alfred Riedl.



Terima kasih untuk semua dedikasi dan kerja kerasnya, pelatih.♥?#KitaGaruda pic.twitter.com/JFR0LjbKHo — PSSI (@PSSI) September 8, 2020

Baca Juga: Surat Alfred Riedl soal Isu Pengaturan Skor Piala AFF 2010

"Alfred Riedl meninggal dunia akibat kanker pada tengah malam. Mantan pelatih Timnas Austria itu didampingi oleh istri tercintanya, Jola, hingga akhir hayat. Diaa meninggal pada usia 70 tahun," bunyi berita Kurier.

Pria kelahiran 2 November 1949 tersebut pernah membesut Timnas Indonesia pada tiga kesempatan berbeda, yakni tahun 2010-2011, kemudian di 2013-2014, dan 2016.