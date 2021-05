Siap-siap, Tongkat dan Kacamata Harry Potter Akan Dilelang, Berminat?

jpnn.com, JAKARTA - Tongkat dan kacamata Harry Potter akan dilelang pada Juni di Prop Store, California, Amerika Serikat.

Ada juga topi fedora Indiana Jones termasuk dalam 1.200 memorabilia film dan televisi yang bakal dilelang.

Matt Truex, Manajer Pemasaran di Prop Store mengatakan lelang tersebut adalah lelang terbesar yang pernah mereka adakan dan dia mengharapkan kolektor menunjukkan minat besar.

"Salah satu barang terpopuler dalam lelang kami adalah topi fedora Indiana Jones yang dipakai Harrison Ford dalam Indiana Jones and the Temple of Doom, film kedua. Dalam lelang topi ini dihargai antara 250.000-350.000 dolar AS," kata Truex kepada Reuters.

Penawar bisa melihat katalog lengkap barang yang dilelang melalui Zoom dan melakukan pembelian secara daring dan melalui telepon.

Kolektor juga bisa menemukan memorabilia dari film-film seperti Terminator 2: Judgment Day, Batman, Elf, Top Gun, dan The Muppets.

"Kami juga punya barang-barang untuk kolektor komik," imbuh dia.

Tongkat dan kacamata Harry Potter yang dipakai aktor Daniel Radcliffe dalam film Harry Potter and the Deathly Hallows juga dijanjikan akan jadi salah satu barang yang paling dicari.