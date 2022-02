Sihir Egy Maulana Vikri Dipuji Media Inggris, Dianggap Mesin Gol Mematikan

jpnn.com, JAKARTA - Lagi dan lagi, Egy Maulana Vikri menjadi sorotan media internasional.

Kali ini The Sun, media asal Inggris itu memasukkan Egy sebagai pemain yang layak menyandang status The Next Lionel Messi.

Mereka menyebut Egy sebagai pemain yang tampil impresif sejak usia muda.

Lebih lanjut, The Sun kagum karena Egy saat ini sudah menjadi tulang punggung Timnas Indonesia.

"Pada usianya yang masih 21 tahun, Egy menjadi pemain internasional yang luar biasa di level kelompok umur," tulis The Sun.

"Kini, dia menjadi andalan Timnas senior dengan enam caps bagi Indonesia," lanjutnya.

The Sun juga menyorot ketajaman winger FK Senica tersebut yang mampu mengemas 15 gol untuk Timnas Indonesia u-19.

"Dia (Egy Maulana Vikri, red) mampu mencetak 15 gol dari 16 penampilan untuk Timnas U-19. Dia mencuri perhatian klub-klub besar Eropa," tutupnya.