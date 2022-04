Simple Plan Galang Dana untuk Masyarakat Ukraina, Ini yang Dilakukan

jpnn.com, JAKARTA - Band asal Kanada, Simple Plan menggalang dana bantuan untuk masyarakat Ukraina.

Simple Plan melakukan aksi kemanusiaan tersebut lewat video klip single terbaru Wake Me Up (When This Nightmare’s Over).

"Saat kami pertama kali melihat gambar-gambar perang yang terjadi di Ukraina, hati kami hancur dan kami merasa tak berdaya," kata Pierre Bouvier, vokalis Simple Plan, Kamis (21/4).

Personel Simple Plan, Pierre Bouvier (vokalis), Chuck Comeau (drummer), Sebastien Lefebvre (gitaris), dan Jeff Stinco (gitaris) prihatin melihat peperangan di Ukraina.

Mereka memikirkan dampak dari peperangan terhadap anak-anak dan banyak keluarga di sana.

"Kami dapat merasakan betapa penting dan personal peristiwa yang saat ini sedang terjadi di Ukraina baginya dan dari sana konsep video ini muncul," jelas Jeff Stinco.

Video musik Wake Me Up (When This Nightmare’s Over) dari Simple Plan disutradarai oleh pembuat film asal Ukraina, Jensen Noen.

Jensen Noen sebelumnya telah menyutradarai video musik dua single terbaru Simple Plan, The Antidote dan Ruin My Life.