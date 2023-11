Sinema Keliling Terus Berupaya Menggerakkan Sektor Ekonomi Kreatif

jpnn.com - AMBON - Roadshow Festival Film Bulanan 2023 sukses menggelar Sinema Keliling di Kota Ambon, Maluku pada 27-29 Oktober lalu.

Sinema Keliling merupakan salah satu program dari Roadshow Festival Film Bulanan 2023 yang didukung penuh oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dengan berkolaborasi bersama komunitas lokal, yaitu Kele Project dan Kelas Naskah.

Koordinator Film, Direktorat Musik, Film & Animasi Kemenparekraf, Imam Wuryanto menyatakan Sinema Keliling merupakan salah satu upaya menggerakkan perekonomian kreatif di Ambon.

Dengan mengusung konsep one stop entertainment, yaitu menonton film yang dipadukan dengan berbagai hiburan, seperti musik, pertunjukan tari, stand up comedy, dan melibatkan UMKM.

"Pengembangan ekonomi kreatif yang diintegrasikan dengan pariwisata secara berkelanjutan memerlukan sinergi, dan kolaborasi multi-stakeholder. Kita tidak bisa melakukannya sendiri, pemerintah pusat dan daerah, akademisi, swasta, media, masyarakat lokal, komunitas, pelaku kreatif perlu saling menghargai dan menghormati untuk selanjutnya dapat berkontribusi berperan, terlibat, bersinergi dan berkolaborasi bersama untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia," kata Imam Wuryanto, Jumat (17/11).

Sinema Keliling Ambon menampilkan 11 film pendek karya anak bangsa yang merupakan film terpilih Festival Film Bulanan dan film karya sineas setempat.

Di antaranya Rumah Adat Latakua, Tahuri; Bunyi Pertama yang Keluar dari Bumi, Bersama Membangun Negeri.

Waiting For Your Phone Call, Titipan Negeri Kepada Kami, Sebelum Besok Kembali, Sodara Seng Sedarah, Kampus Orang Basudara, Beta Manyasal, Short Film The Mulung dan Bale.