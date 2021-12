Singapura Cari Pelatih Baru, Nama Shin Tae Yong Muncul ke Permukaan

jpnn.com, SINGAPURA - Legenda sepak bola Singapura R. Sasikumar menyarankan The Lions merekrut pelatih asal Korea Selatan setelah ditinggal Tatsuma Yoshida.



Seusai gagal membawa Singapura melangkah ke final Piala AFF 2020, nahkoda asal Jepang itu mundur dari jabatannya sebagai pelatih meski menyisakan kontrak satu tahun lagi.



Kosongnya posisi pelatih Singapura, membuat R. Sasikumar menyarankan untuk segera mencomot nakhoda asal Negeri Gingseng.



Pemilik 72 caps bersama The Lions itu bukan tanpa alasan meminta federasi sepak bola Singapura (FAS) memboyong pria dari Korsel.



Berkaca dari sepak bola Asia Tenggara, dua negara yang dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan terbilang sukses.



Dua tim yang dimaksud ialah timnas Indonesia dan Vietnam. Skuad Garuda saat ini dilatih oleh Shin Tae Yong, sementara The Golden Star dipimpin Park Hang Seo.



Vietnam asuhan Park Hang Seo sendiri memiliki catatan apik, yakni melangkah jauh di babak Kualifikasi Piala Dunia 2022 hingga fase ketiga.

Adapun Indonesia saat ini menembus final Piala AFF 2020.



"Indonesia saat ini punya pelatih kelas dunia di tangan Shin Tae Yong."



"Singapura juga perlu memikirkan hal itu karena saat ini mereka punya Kim Do-hoon. FAS harus bisa memikirkan hal-hal seperti ini untuk memimpin timnas Singapura ke depannya," ungkap Sasikumar dilansir dari Straits Times.



Kim Do-hoon merupakan pelatih Lion City Sailors yang bermain di Singapore Premier League.



Juru taktik kelahiran 21 Juli 1970 tercatat pernah membawa Ulsan Hyundai menjuarai AFC Champions League pada 2020.



Jika jadi menukangi Ikhsan Fandi dan kawan-kawan, ini akan menjadi pertarungan hebat antar Kim Do-Kim Do-hoon dan Shin Tae-yong karena keduanya pernah bersama di klub Seongnam Ilhwa Chunma.



Rencananya, FAS akan segera mengumumkan pelatih baru mereka pada awal tahun 2022.(straitstimes/mcr16/jpnn)