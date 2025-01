Sinopsis Aplikasi Iblis, Film Horor yang Disutradarai Dimas Anggara

jpnn.com, JAKARTA - Film horor berjudul Aplikasi Iblis segera 'menghantui' bioskop Indonesia dengan cerita yang menarik dan menegangkan.

Berikut sinopsis film Aplikasi Iblis:

Setelah kehilangan kekasih tercinta, Laras, dalam sebuah pembunuhan yang tragis, Arya mencoba mencari jawaban dan penutupan kisah cintanya.

Arya kemudian menemukan sebuah aplikasi misterius bernama I Let You In. Aplikasi itu diklaim dapat menghubungkannya dengan arwah.

Dengan harapan dapat berkomunikasi dengan Laras, Arya pun mencoba aplikasi tersebut.

Akan tetapi, peristiwa tidak terduga terjadi hingga menghantui dan membuatnya berubah.

Aplikasi Iblis merupakan film yang produksi oleh NIH Pictures, dengan sutradara Dimas Anggara yang juga bertindak sebagai produser.

Dimas Anggara mengatakan bahwa Aplikasi Iblis merupakan film horor pertama yang disutradarainya.