Sinopsis Drive My Car, Film Nominasi Best Picture di Piala Oscar 2022

jpnn.com, JAKARTA - Film Drive My Car menjadi sorotan setelah mencatat rekor sebagai film Jepang pertama yang dinominasikan sebagai Best Picture di Piala Oscar 2022.

Drive My Car meraih empat nominasi Oscar, termasuk kategori Best Picture, Best Director, Best Adapted Screenplay, dan Best International Film.

Film drama yang ditulis dan disutradarai oleh Ryusuke Hamaguchi ini merupakan adaptasi cerpen karya Haruki Murakami, berjudul Men Without Women.

Drive My Car berkisah tentang kehidupan seorang aktor dan sutradara panggung yang terkenal, Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima).

Sepulang bekerja, dia menemukan istrinya, Oto Kafuku (Reika Kirishima) pingsan hingga kemudian dinyatakan meninggal akibat pendarahan otak. Hidupnya yang semula damai, kemudian berubah.

Sutradara menggambarkan keintiman Yusuke dan Oto, lewat adegan ranjang keduanya pada awal film di mulai.

Keduanya saling memadu kasih dalam gelap. Sepertinya, sutradara ingin memberi tahu keintiman dari pasangan tersebut.

Cerita dalam flm ini berjalan dengan dinamis bahkan seringkali lambat. Masing-masing karkter berbicara mengenai apa yang mereka alami.